Слабовидящая спортсменка завоевала восемь медалей на чемпионате по пауэрлифтингу . Видео

Жительница Челябинска Анна Мустафина на чемпионате мира в Грузии в прошлом году завоевала восемь медалей. Инвалидность из-за потери зрения в детстве никак не помешала девушке добиться поставленных целей. В субботу чемпионка рассказала съемочной группе Ruptly о пути к пьедесталу.
Спортом Мустафина увлекалась с детства. Профессиональный путь девушка начала с легкой атлетики, но мечтала о занятиях с тяжелым весом.
"Начала заниматься с 2003-го года уже. По легкой атлетике на всех фестивалях участвовала, на лыжах бегала, коньками занималась, на олимпиады России тоже по инвалидам [ездила]. А потом в 13-ом году съездила на чемпионат России по пауэрлифтингу", - рассказала спортсменка.