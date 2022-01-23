Слабовидящая спортсменка завоевала восемь медалей на чемпионате по пауэрлифтингу . Видео

"Начала заниматься с 2003-го года уже. По легкой атлетике на всех фестивалях участвовала, на лыжах бегала, коньками занималась, на олимпиады России тоже по инвалидам [ездила]. А потом в 13-ом году съездила на чемпионат России по пауэрлифтингу", - рассказала спортсменка.