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11 минут назад

Стало известно о состоянии Прокловой после перенесенного инсульта

Актриса Елена Проклова в интервью РИА Новости рассказала о своем состоянии после перенесенного инсульта.

Стало известно о состоянии Прокловой после инсульта
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Стало известно, что артистку перевели в реабилитационный центр.

«Спасибо, получше. Вот, перевели меня в реабилитационный центр, занимаюсь, стараюсь восстановиться полностью», — рассказала Проклова.

По словам актрисы, необходимо делать очень много физических упражнений, чтобы привыкать к новому состоянию.

«Предполагают, что до конца месяца я буду здесь, а потом будет долгий восстановительный период дома. Дальше — повторное исследование… В общем, требует внимания к себе эта проблема», — заключила женщина.

Зудина заявила, что Проклова пребывает в маразме

Ранее Проклова после инсульта поделилась своими планами на жизнь.

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