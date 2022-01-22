Доктор Мясников назвал наиболее «коварный» продукт

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире «России 1» рассказал, что многие продукты, которые мы считаем безвредными, на самом деле довольно опасны. Например, значительный вред здоровью причиняют соусы.
Мясников заявил, что готовить безопасную для здоровья пищу следует без соли, с небольшим количеством специй. Употреблять ее следует без соусов.
«Любой соус — это огромное количество калорий. Казалось бы, кетчуп – это просто помидоры. Тогда почему в нем столько калорий?», - цитирует его РИА Новости.
Врач рассказал, что в состав кетчупа входят мука, сахар, разнообразные загустители и консерванты, соль. Именно они увеличивают калорийность.
Кроме того, соусы, особенно в жарких странах, нередко приводят к отравлениям. Нередко стоят на столах на протяжении значительного времени, вплоть до месяца, и в них заводится сальмонелла, кишечная палочка.
Также телеведущий отметил, что опасным, в особенности для гипертоников, является и соевый соус, так как соль содержится в нем в больших объемах.