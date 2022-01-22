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43 минуты назад

Доктор Мясников назвал наиболее «коварный» продукт

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире «России 1» рассказал, что многие продукты, которые мы считаем безвредными, на самом деле довольно опасны. Например, значительный вред здоровью причиняют соусы.

Доктор Мясников назвал наиболее «коварный» продукт
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Мясников заявил, что готовить безопасную для здоровья пищу следует без соли, с небольшим количеством специй. Употреблять ее следует без соусов.

«Любой соус — это огромное количество калорий. Казалось бы, кетчуп – это просто помидоры. Тогда почему в нем столько калорий?», - цитирует его РИА Новости.

Врач рассказал, что в состав кетчупа входят мука, сахар, разнообразные загустители и консерванты, соль. Именно они увеличивают калорийность.

Кроме того, соусы, особенно в жарких странах, нередко приводят к отравлениям. Нередко стоят на столах на протяжении значительного времени, вплоть до месяца, и в них заводится сальмонелла, кишечная палочка.

Также телеведущий отметил, что опасным, в особенности для гипертоников, является и соевый соус, так как соль содержится в нем в больших объемах.

Общество,Александр Мясников,РИА Новости,
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