СК предупредил россиян об орудующих лжеследователях

Региональный Следственный комитет предупредил жителей Курганской области на своей странице в соцсети «ВКонтакте» о телефонном мошенничестве.

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Сотрудники комитета сообщили, что «на территории региона зафиксированы случаи попыток мошенничества со стороны лиц, которые, представляясь должностными лицами следственного органа, требуют предоставить информацию о данных банковских карт».

Кроме того, жулики предлагали оформить кредиты, снять, перевести деньги со счетов.

Для звонков злоумышленники использовали особые программы. При их применении у жертв высвечивались стационарные телефонные номера следственного управления.

СУ СК России по Курганской области предупредило, что подобные звонки от имени официальных сотрудников управления должны однозначно восприниматься, как работа мошенников.