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14 минут назад

СК предупредил россиян об орудующих лжеследователях

Региональный Следственный комитет предупредил жителей Курганской области на своей странице в соцсети «ВКонтакте» о телефонном мошенничестве.

СК предупредил россиян об орудующих лжеследователях
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сотрудники комитета сообщили, что «на территории региона зафиксированы случаи попыток мошенничества со стороны лиц, которые, представляясь должностными лицами следственного органа, требуют предоставить информацию о данных банковских карт».

Кроме того, жулики предлагали оформить кредиты, снять, перевести деньги со счетов.

Для звонков злоумышленники использовали особые программы. При их применении у жертв высвечивались стационарные телефонные номера следственного управления.

СУ СК России по Курганской области предупредило, что подобные звонки от имени официальных сотрудников управления должны однозначно восприниматься, как работа мошенников.

Жителям необходимо проявить благоразумие и воздержаться от действий, к которым настойчиво призывают жулики. Кроме того, нужно обратиться с заявлением в соответствующие структуры и сообщить о попытке обмана, добавили в СК.

Общество,СКР,
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