В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-10° в 
USD 76.69EUR 86.91
Войти в почту
25 минут назад

МГУ отказало девятилетней студентке в индивидуальном обучении

Представитель МГУ, профессор психологии Александр Асмолов заявил, что 9-летнюю Алису Теплякову не будут обучать по индивидуальному плану. Об этом сообщает NEWS.ru.

МГУ отказало девятилетней студентке в индивидуальном обучении
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Асмолов отметил, что девятилетняя студентка психфака не является вундеркиндом. Её отцу, Евгению Теплякову лучше забрать документы дочери из университета и перевести девочку в школу юного психолога.

Профессор считает, что «программа факультета психологии и дальнейшее развитие Алисы как личности несовместимы». Девочка «перепрыгивала, как на трамплине, через те возраста, в которых она может общаться со сверстниками, играть» и в итоге её развитие оказалось под угрозой.

По этой причине индивидуальный план обучения Тепляковой в МГУ является нонсенсом. Ей нужны другие программы: например, школа юного психолога.

«Индивидуальный план обучения — это всё бла-бла. Главная задача сейчас не вкладывание в Алису тех или иных программ, как в робота, а развитие её личности», — отметил Александр Асмолов.

Он выразил уверенность, что в ближайшее время «будут найдены подходы, которые уменьшили бы трагедию девочки».

В МГУ родителей 9-летней студентки обвинили во лжи

Александр Асмолов – заведующий кафедрой психологии личности психологического факультета МГУ, член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ (СПЧ).

Месяц назад Александр Асмолов написал открытое письмо председателю СПЧ Валерию Фадееву, омбудсменам Татьяне Москальковой и Марии Львовой-Беловой. Он призвал «прекратить социально-псхологический эксперимент» над Алисой Тепляковой, проводимый ее отцом. Также он поднял вопрос о прекращении обучения девятилетней студентки в МГУ.

Общество,Алиса Теплякова,Евгений Тепляков,Александр Асмолов,Валерий Фадеев,Совет по правам человека,МГУ,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители