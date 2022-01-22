МГУ отказало девятилетней студентке в индивидуальном обучении

Представитель МГУ, профессор психологии Александр Асмолов заявил, что 9-летнюю Алису Теплякову не будут обучать по индивидуальному плану. Об этом сообщает NEWS.ru.

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Асмолов отметил, что девятилетняя студентка психфака не является вундеркиндом. Её отцу, Евгению Теплякову лучше забрать документы дочери из университета и перевести девочку в школу юного психолога.

Профессор считает, что «программа факультета психологии и дальнейшее развитие Алисы как личности несовместимы». Девочка «перепрыгивала, как на трамплине, через те возраста, в которых она может общаться со сверстниками, играть» и в итоге её развитие оказалось под угрозой.

По этой причине индивидуальный план обучения Тепляковой в МГУ является нонсенсом. Ей нужны другие программы: например, школа юного психолога.

«Индивидуальный план обучения — это всё бла-бла. Главная задача сейчас не вкладывание в Алису тех или иных программ, как в робота, а развитие её личности», — отметил Александр Асмолов.

Он выразил уверенность, что в ближайшее время «будут найдены подходы, которые уменьшили бы трагедию девочки».

Александр Асмолов – заведующий кафедрой психологии личности психологического факультета МГУ, член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ (СПЧ).