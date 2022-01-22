Представитель МГУ, профессор психологии Александр Асмолов заявил, что 9-летнюю Алису Теплякову не будут обучать по индивидуальному плану. Об этом сообщает NEWS.ru.

Асмолов отметил, что девятилетняя студентка психфака не является вундеркиндом. Её отцу, Евгению Теплякову лучше забрать документы дочери из университета и перевести девочку в школу юного психолога.

Профессор считает, что «программа факультета психологии и дальнейшее развитие Алисы как личности несовместимы». Девочка «перепрыгивала, как на трамплине, через те возраста, в которых она может общаться со сверстниками, играть» и в итоге её развитие оказалось под угрозой.

По этой причине индивидуальный план обучения Тепляковой в МГУ является нонсенсом. Ей нужны другие программы: например, школа юного психолога.

«Индивидуальный план обучения — это всё бла-бла. Главная задача сейчас не вкладывание в Алису тех или иных программ, как в робота, а развитие её личности», — отметил Александр Асмолов.

Он выразил уверенность, что в ближайшее время «будут найдены подходы, которые уменьшили бы трагедию девочки».

Александр Асмолов – заведующий кафедрой психологии личности психологического факультета МГУ, член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ (СПЧ).