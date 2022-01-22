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1 час назад

Россиянка завела в квартире 120 собак

Жительница города Тольятти Самарской области завела в квартире более 120 собак. Об этом в субботу, 22 января, сообщает НТВ.

Россиянка завела в квартире 120 собак
Фото: ТАССТАСС

Россиянка в прошлом была заводчицей и зарабатывала на продаже породистых щенков. Сначала она приобрела восемь собак пород болонка, такса и пудель. Однако они начали бесконтрольно размножаться, а щенков никто не покупал. Некоторых новорожденных щенков съедали взрослые собаки.

В итоге в квартире обнаружено более 120 животных. «Все маленькие, размером с кошку. Есть и взрослые, и подростки, и щенки. Собаки зашуганные, есть дикуши. Голодные, истощенные», — рассказали зоозащитники.

17 животных уже удалось пристроить, волонтеры надеются спасти и остальных.

Общество,НТВ,
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