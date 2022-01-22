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1 час назад

В российском регионе отменили запрет на смех в ЗАГСах

В Ростовской области отменили официальный запрет на смех во время церемонии бракосочетания в ЗАГСе. Об этом сообщили в территориальном управлением ЗАГС. Отмечается, что такое решение было принято с учетом общественного мнения.

В российском регионе отменили запрет на смех в ЗАГСах
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Резонансное постановление, запрещающее смеяться во время торжественной церемонии, было принято 18 января. Помимо этого, гражданам запрещалось перемещаться по залу, громко разговаривать, перемещать мебель, а также есть или употреблять спиртное.

Согласно новой формулировке, в помещениях органов ЗАГС запрещены громкие разговоры (в том числе по телефону) и другие действия, «мешающие проведению церемонии заключения брака в торжественной обстановке».

Ранее россиян предупредили о новом виде мошенничества со свадьбами. Как сообщили в столичном управлении ЗАГС, злоумышленники продают в интернете красивые даты для регистрации брака. Эксперты связывают эту активности с высоким спросом на праздники в феврале и призывают не верить подобным объявлениям.

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