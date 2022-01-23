Нижегородцам расскажут о возможностях профобучения в рамках нацпроекта «Демография»

Возрастное ограничение: 18+.

28 января с 10:00 до 12:00 управление по труду и занятости населения Нижегородской области, а также все центры занятости населения региона проведут прямую телефонную линию «Ориентир», сообщили в областном управлении по труду и занятости населения.

Сотрудники регионального управления и специалисты центров занятости населения ответят на вопросы нижегородцев по теме: «Об условиях направления на профессиональное обучение и получение дополнительного профессионального образования отдельных категорий граждан в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография».

Телефон прямой линии: 8 (831) 234 07 18, доб. 344.

Телефоны районных отделов и центров занятости населения размещаются на сайте и интерактивном портале службы занятости населения Нижегородской области.