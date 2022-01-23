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44 минуты назад

Нижегородцам расскажут о возможностях профобучения в рамках нацпроекта «Демография»

Возрастное ограничение: 18+.

28 января с 10:00 до 12:00 управление по труду и занятости населения Нижегородской области, а также все центры занятости населения региона проведут прямую телефонную линию «Ориентир», сообщили в областном управлении по труду и занятости населения.

Сотрудники регионального управления и специалисты центров занятости населения ответят на вопросы нижегородцев по теме: «Об условиях направления на профессиональное обучение и получение дополнительного профессионального образования отдельных категорий граждан в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография».

Телефон прямой линии: 8 (831) 234 07 18, доб. 344.

Телефоны районных отделов и центров занятости населения размещаются на сайте и интерактивном портале службы занятости населения Нижегородской области.

Нацпроект «Демография» утвержден в рамках указа президента РФ Владимира Путина в 2018 году. Он включает пять федеральных проектов: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Содействие занятости», «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья» и «Спорт — норма жизни». Среди целей нацпроекта — сохранение населения, здоровье и благополучие людей, обеспечение устойчивого роста численности населения, увеличение доли граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом.

Общество,Владимир Путин,
18+
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