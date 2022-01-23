Психолог назвал способ борьбы с сезонной депрессией

«Люди эти внутренние факторы не учитывают. Они думают, раз они себе что-то пообещали, то должны выполнить - и ничто им не может помешать. Раз внешних препятствий, стены нет - иди. А страх? Это ведь тоже препятствие, только внутреннее. Нужно уйти от "я не выполнил свое обещание, это плохо" и оценивать так: "Я не выполнил свое обещание - это по-другому, не так, как я хочу". "По-другому" и "плохо" - это разные вещи. Если человек привыкнет к такой формулировке, ему уже легче станет», - уверен психолог Хорс.