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43 минуты назад

Почти слепая женщина впервые узнала, как она выглядит в 36 лет

Американка Оливия Дюран рассказала изданию Buzzfeed о том, что ощутила, когда впервые увидела себя в 36 лет. По ее словам, она родилась с очень сильной близорукостью и видела все очень четко до кончика своего носа, но на расстоянии больше нескольких сантиметров она не могла видеть абсолютно ничего, кроме смутных очертаний теней и форм.

Почти слепая женщина впервые увидела себя в 36 лет
Фото: Кадр из видео/BuzzFeedVideo/YoutubeКадр из видео/BuzzFeedVideo/Youtube

Дюран была брошена родителями и пошла учиться в обычную школу со зрячими детьми, которые часто ее унижали из-за огромных очков и странного поведения. Тем не менее, девушка пошла на курсы карате, где выработала уверенность в себе, а в 2014 году узнала, что у нее катаракта, и теперь операция по замене хрусталика могла быть покрыта ее медицинской страховкой. Оставшиеся $10000 для лазерной терапии женщина смогла найти, обратившись за помощью в социальных сетях.

По ее словам, это был долгий путь, и она почувствовала себя очень необычно, когда впервые смогла видеть - для нее это была как случайно появившаяся магическая сила из фильмов про сверхъестественные способности.

"Однажды я пошла в бар, и там была стеклянная стена. Я увидела в ней человека, и он стоял так близко, что я поздоровалась с ним, а потом поняла, что в зеркале - я. И тогда я расплакалась", - рассказала Дюран.

После лечения, американка стала заниматься волонтерской деятельностью, пытаясь помочь другим людям с ограниченными возможностями, и внушить им веру и уверенность в себе. Ранее ослепшая много лет назад женщина смогла увидеть объекты и буквы с помощью установленного в мозг импланта.

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