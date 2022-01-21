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1 час назад

В Подмосковье обнаружили фаллический символ зимы

В деревне Юрлово Солнечногорского района Подмосковья обнаружили фаллический символ зимы. Необычным снимком поделился Telegram-канал «МК: срочные новости».

В Подмосковье обнаружили фаллический символ зимы
Фото: Telegram-канал «МК: срочные новости»Telegram-канал «МК: срочные новости»

«Предлагаем сделать это фото символом зимы 2021/22. Кстати, если вы не догадались, это водонапорная башня. Холст, масло, лед», — написал автор. Пользователи дополнили его мысли.

«Зима же отличная! А символ какой-то...» — отметила подписчица канала. «Довольно экзотический фаллос», — ответили ей.

«Красотища то какая!» — поделился восторгом другой юзер. Один из участников дискуссии обеспокоился на тему того, как же люди в поселке теперь обходятся без воды.

Ранее москвичи вспомнили о «символе эпохи» из-за фото ярмарки в Лужниках.

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