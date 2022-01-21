Ученые раскрыли опасное последствие COVID-19 для мужчин

Коронавирус может стать причиной кратковременного снижения мужской фертильности, чего не может произойти из-за вакцинации против COVID-19, сообщает журнал American Journal of Epidemiology.

"Вакцинация <…> не снижает фертильность ни у одного из партнеров", – отмечается в издании.

Ученые не нашли какого-либо плохого влияния прививки и на планирующих ребенка женщин. Ранее врач-онкодерматолог клиники кожных и венерических болезней имени Рахманова Екатерина Вертиева рассказала, что коронавирус, в том числе и штамм "Омикрон", может вызывать обострение кожных заболеваний. По словам эксперта, у всех вариантов этой инфекции наблюдаются одинаковые дерматологические симптомы. Поэтому в данном случае "Омикрон" не отличается от "Дельты".