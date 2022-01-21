В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-4° в 
USD 76.69EUR 86.91
Войти в почту
1 час назад

Спасатели помогли 300-килограммовой женщине вылететь в Москву на лечение

Спасатели помогли 300-килограммовой Ксении из Светлогорска выйти из дома для полета в Москву на лечение. Об этом сообщает Telegram-канал Amber Mash.

Спасатели помогли 300-килограммовой женщине вылететь на лечение
Фото: Телеграм-кана «Amber Mash»Телеграм-кана «Amber Mash»

Сообщается, что у Ксении начались проблемы с весом после того, как в шесть лет она подхватила воспаление легких. К 22 годам девушка стала весить 125 кг, а сейчас ее вес увеличился до 300. Ранее Минздрав одобрил квоту на операцию, но единственный врач, способный ее провести, погиб в горах Кавказа.

Позже Ксении одобрили операцию в Москве.Два отряда МЧС помогли ей спуститься со второго этажа, посадили в машину и отвезли в Храброво. Оттуда она улетела на лечение в столицу.

Ранее специалисты Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS) и исследователи из Имперского колледжа Лондона предложили бороться с ожирением, ухудшая кровоток в желудке и тем самым останавливая выработку гормона голода.

Грелин — один из гормонов, регулирующих чувство насыщения. Уменьшение притока крови ко дну желудка снижает выработку грелина, и пациенты с ожирением после блокирования кровотока теряют в среднем 10% веса, а многие — еще больше.

Последние новости
Общество,Минздрав РФ,МЧС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители