Куравлева перевели из Коммунарки в хоспис

Актера Леонида Куравлева перевели из больницы в Коммунарке в хоспис, сообщает телеграм-канал Baza.
Издание утверждает, что неврологи медицинского учреждения обнаружили у народного артиста РСФСР «неизлечимую болезнь» и присвоили ему паллиативный статус.
Напомним, 85-летний артист в начале января поступил в реанимацию больницы в Коммунарке в тяжелом состоянии с вирусной пневмонией. 12 января «Комсомольская правда» сообщила, что врачи выявили у Леонида Куравлева цереброваскулярную болезнь (ЦВБ). Это серьезное заболевание головного мозга, поражающее сосуды и приводящее к нарушению кровообращения головного мозга. Помимо ЦВБ, актеру диагностировали хроническую ишемию головного мозга 3 степени и псевдобульбарный синдром.
«У 85-летнего Леонида Куравлева было выявлено стойкое снижение познавательной деятельности с утратой в той или иной степени ранее усвоенных знаний и практических навыков. Нарушения памяти и речи, мыслительного процесса и воспоминаний. Нарушения функций глотания пищи. Сейчас сознание артиста находится на уровне поверхностного оглушения», - рассказывал источник издания.