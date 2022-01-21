Куравлева перевели из Коммунарки в хоспис

Издание утверждает, что неврологи медицинского учреждения обнаружили у народного артиста РСФСР «неизлечимую болезнь» и присвоили ему паллиативный статус.

Напомним, 85-летний артист в начале января поступил в реанимацию больницы в Коммунарке в тяжелом состоянии с вирусной пневмонией. 12 января «Комсомольская правда» сообщила, что врачи выявили у Леонида Куравлева цереброваскулярную болезнь (ЦВБ). Это серьезное заболевание головного мозга, поражающее сосуды и приводящее к нарушению кровообращения головного мозга. Помимо ЦВБ, актеру диагностировали хроническую ишемию головного мозга 3 степени и псевдобульбарный синдром.