В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-4° в 
USD 76.69EUR 86.91
Войти в почту
48 минут назад

«Неизлечимая болезнь»: Леонида Куравлева перевели из Коммунарки в хоспис

Актера Леонида Куравлева перевели из больницы в Коммунарке в хоспис, сообщает телеграм-канал Baza.

Куравлева перевели из Коммунарки в хоспис
Фото: ВикипедияВикипедия

Издание утверждает, что неврологи медицинского учреждения обнаружили у народного артиста РСФСР «неизлечимую болезнь» и присвоили ему паллиативный статус.

"Дочка довела": состояние Куравлева шокировало сотрудников дома престарелых

Напомним, 85-летний артист в начале января поступил в реанимацию больницы в Коммунарке в тяжелом состоянии с вирусной пневмонией. 12 января «Комсомольская правда» сообщила, что врачи выявили у Леонида Куравлева цереброваскулярную болезнь (ЦВБ). Это серьезное заболевание головного мозга, поражающее сосуды и приводящее к нарушению кровообращения головного мозга. Помимо ЦВБ, актеру диагностировали хроническую ишемию головного мозга 3 степени и псевдобульбарный синдром.

«У 85-летнего Леонида Куравлева было выявлено стойкое снижение познавательной деятельности с утратой в той или иной степени ранее усвоенных знаний и практических навыков. Нарушения памяти и речи, мыслительного процесса и воспоминаний. Нарушения функций глотания пищи. Сейчас сознание артиста находится на уровне поверхностного оглушения», - рассказывал источник издания.

Общество,Леонид Куравлев,Комсомольская правда,
22
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители