В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-5° в 
USD 76.69EUR 86.91
Войти в почту
1 час назад

«Смотри, у меня сын растет»: друг Абдулова рассказал о фотографии в портмоне актера

Друг и коллега Александра Абдулова Марк Горонок подтвердил, что актер показывал ему фотографию внебрачного сына.

«Смотри, у меня сын растет»: друг Абдулова о фото в портмоне актера
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В 97 году Александр Гаврилович показал мне фотографию с этим мальчиком. Он хранил снимок в портмоне. Сказал так: «Вот, посмотри, у меня сын растет», - рассказал Марк Горонок «Комсомольской правде».

По его словам, он согласился, что мальчик похож на Абдулова, хотя изначально скептически относился к тому, что какая-то женщина прислала артисту письмо и заявила, что родила от него.

Журналисты нашли внебрачного сына Абдулова

Горонок выразил уверенность, что Александр Коваль не будет претендовать на наследство Абдулова, потому что «таким был его отец, человек необыкновенно талантливый, совершенно независимый, кристально честный».

Горонок также заявил, что сам хотел бы в ближайшее время встретиться с сыном Александра Абдулова.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» сообщила, что Александр Абдулов носил в кармане пиджака фото внебрачного сына. После смерти артиста снимок продолжал лежать в пиджаке, пока его не обнаружила бывшая возлюбленная Абдулова. Она обратилась к «КП» с просьбой найти мальчика с фото. На зов откликнулся 34-летний Александр Коваль из Казахстана. Уже после того, как Александр узнал себя на снимке, его мать рассказала, что у нее был кратковременный роман с Абдуловым в 1986 году на съемках фильма «Десять негритят».

Общество,Марк Горонок,Александр Коваль,Комсомольская правда,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители