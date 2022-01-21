«Смотри, у меня сын растет»: друг Абдулова о фото в портмоне актера

Друг и коллега Александра Абдулова Марк Горонок подтвердил, что актер показывал ему фотографию внебрачного сына.

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«В 97 году Александр Гаврилович показал мне фотографию с этим мальчиком. Он хранил снимок в портмоне. Сказал так: «Вот, посмотри, у меня сын растет», - рассказал Марк Горонок «Комсомольской правде».

По его словам, он согласился, что мальчик похож на Абдулова, хотя изначально скептически относился к тому, что какая-то женщина прислала артисту письмо и заявила, что родила от него.

Горонок выразил уверенность, что Александр Коваль не будет претендовать на наследство Абдулова, потому что «таким был его отец, человек необыкновенно талантливый, совершенно независимый, кристально честный».

Горонок также заявил, что сам хотел бы в ближайшее время встретиться с сыном Александра Абдулова.