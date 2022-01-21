«Смотри, у меня сын растет»: друг Абдулова о фото в портмоне актера

Друг и коллега Александра Абдулова Марк Горонок подтвердил, что актер показывал ему фотографию внебрачного сына.
«В 97 году Александр Гаврилович показал мне фотографию с этим мальчиком. Он хранил снимок в портмоне. Сказал так: «Вот, посмотри, у меня сын растет», - рассказал Марк Горонок «Комсомольской правде».
По его словам, он согласился, что мальчик похож на Абдулова, хотя изначально скептически относился к тому, что какая-то женщина прислала артисту письмо и заявила, что родила от него.
Горонок выразил уверенность, что Александр Коваль не будет претендовать на наследство Абдулова, потому что «таким был его отец, человек необыкновенно талантливый, совершенно независимый, кристально честный».
Горонок также заявил, что сам хотел бы в ближайшее время встретиться с сыном Александра Абдулова.
Напомним, ранее «Комсомольская правда» сообщила, что Александр Абдулов носил в кармане пиджака фото внебрачного сына. После смерти артиста снимок продолжал лежать в пиджаке, пока его не обнаружила бывшая возлюбленная Абдулова. Она обратилась к «КП» с просьбой найти мальчика с фото. На зов откликнулся 34-летний Александр Коваль из Казахстана. Уже после того, как Александр узнал себя на снимке, его мать рассказала, что у нее был кратковременный роман с Абдуловым в 1986 году на съемках фильма «Десять негритят».