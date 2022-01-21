Дерматолог предупредила о последствиях омикрона для кожи

Врач-онкодерматолог клиники кожных и венерических болезней имени Рахманова Екатерина Вертиева рассказала Москве 24, что коронавирус, в том числе и штамм "Омикрон", может вызывать обострение кожных заболеваний.

По словам эксперта, у всех вариантов этой инфекции наблюдаются одинаковые дерматологические симптомы. Поэтому в данном случае "Омикрон" не отличается от "Дельты", добавляет Вертиева. На втором месте по частоте встречаемости находится крапивница, говорит специалист. При этом отличить обычную от коронавирусной можно только с помощью анамнеза, добавляет Вертиева.