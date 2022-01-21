Отец Сергий рассказал об изгнании духов из тела Ленина

Бывший схиигумен Сергий (Николай Романов) заявил, что его приглашали в мавзолей для изгнания духов из тела Владимира Ленина. Другие подробности тайного визита приводит «Московский комсомолец».

Фото: ТАСС ТАСС

Священнослужитель пояснил, что оказался в мавзолее по приглашению нескольких высокопоставленных офицеров, имена которых он раскрыть не может.

«Все случилось в День Преображения Господня (19 августа). Нас было трое — я, схиигумен Митрофан и монахиня нашего монастыря. Поводом, как я понял, было желание очистить это место и "странности", которые там якобы происходили с телом Ленина», — заявил Романов.

До этого отцы Троице-Сергиевой лавры говорили о неспокойной обстановке в Мавзолее, добавил бывший схиигумен. Якобы некоторые работники Мавзолея чувствовали себя плохо, а тело вождя подавало «признаки жизни».

Однако опальный священнослужитель не стал уточнять, когда именно случились описанные им события. Он лишь заметил, что совершил молебен у саркофага и окропил его святой водой.

Ранее с инициативой о выносе тела Ленина выступил депутат Мосгордумы Сергей Митрохин. Он призвал перезахоронить вождя рядом с родственниками. По его словам, Ленин является негативной фигурой для российской истории, поскольку действовал на немецкие деньги и разогнал Учредительное собрание, которое должно было определить судьбу страны после отречения Николая II.