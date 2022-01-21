Россиян предупредили о надвигающейся на Сочи опасности

«В соответствии со штормовым предупреждением в течение суток 22, 23 и 24 января 2022 года в горной зоне курорта ожидается очень сильный снег», — указано в сообщении.

Местным жителям и туристам порекомендовали воздержаться от выходов в горы во время непогоды, а также не выезжать в горную местность на автомобилях, не оборудованных зимней резиной, и не оставлять машины под деревьями и рекламными конструкциями.