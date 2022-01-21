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1 час назад

Россиян предупредили о надвигающейся на Сочи опасности

Власти Сочи объявили штормовое предупреждение из-за сильного снегопада. О надвигающейся опасности россиян предупредили на сайте пресс-службы городской мэрии.

Россиян предупредили о надвигающейся на Сочи опасности
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В соответствии со штормовым предупреждением в течение суток 22, 23 и 24 января 2022 года в горной зоне курорта ожидается очень сильный снег», — указано в сообщении.

Местным жителям и туристам порекомендовали воздержаться от выходов в горы во время непогоды, а также не выезжать в горную местность на автомобилях, не оборудованных зимней резиной, и не оставлять машины под деревьями и рекламными конструкциями.

Ранее в январе российских туристов, игнорирующих сильный шторм на море, едва не смыло огромной волной — инцидент, попавший на видео, вызвал возмущение пользователей сети. Двое мужчин, несмотря на непогоду и шторм на море, отправились на пляж с металлоискателями.

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