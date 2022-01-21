В России сняли ролик о «выносе ели из мавзолея»

На YouTube-канале «Расстанный проезд 3» опубликовали сатирический ролик о «траурной церемонии выноса ели с Красной площади». В нем снялись политолог Екатерина Шульман, актеры Ксения Раппопорт и Александр Филиппенко, а также телеведущая Татьяна Арно.
«Пора нам всем признать, что от ели уже ничего не осталось», - говорит в начале ролика Раппопорт в образе Снегурочки.
Затем начинаются выпуски новостей, посвященные «траурной церемонии». Их ведущие рассказали, что по итогам национального референдума было принято решение о «выносе ели, которая пролежала в центре Москвы без малого 98 лет».
Героиня Шульман отметила, что в «досоветской и дореволюционной России ель старались вынести до Крещения».
В конце ролика сообщается, что останки ели захоронят в Петербурге, «где уже покоятся другие родственные деревья»
«Означает ли вынос ели прощание с прошлым? С хвойным прошлым несомненно», - отметили герои ролика.
Название YouTube-канала «Расстанный проезд 3» - отсылка к адресу Волковского кладбища в Санкт-Петербурге, где похоронены мать и сестры Владимира Ленина.
Как отмечает Forbes, ролики, объединенные общим посылом - перезахоронить Ленина - появляются на этом канале с декабря 2020 года. В них уже снимались Чулпан Хаматова, Лолита Милявская и Александр Гудков.
По данным Forbes, автор идеи и создатель видео — режиссер рекламных и социальных роликов, бывший муж актрисы Эвелины Бледанс Александр Семин.
Тело Ленина не раз призывали захоронить. Глава Чечни Рамзан Кадыров отмечал, что над сохранением тела советского лидера сейчас работает «целый научно-исследовательский институт». По мнению Кадырова, «неправильно, что в самом сердце России, на Красной площади, стоит гроб с мертвым человеком».
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко позже заявила, что захоронение Ленина рано или поздно произойдет, но «не сегодня и не завтра». По ее мнению, этот вопрос может быть вынесен на референдум.
Депутаты Госдумы от «Единой России» и ЛДПР выступали с законопроектом о юридическом механизме захоронения останков Ленина. Они отмечали, что юридических оснований для перезахоронения пока нет, но разработанный ими документ может изменить эту ситуацию. Позже парламентарии отозвали свои подписи под документом.
Тело Ленина находится в Мавзолее на Красной площади с 1924 года.