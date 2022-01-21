В России сняли ролик о «выносе ели из мавзолея»

На YouTube-канале «Расстанный проезд 3» опубликовали сатирический ролик о «траурной церемонии выноса ели с Красной площади». В нем снялись политолог Екатерина Шульман, актеры Ксения Раппопорт и Александр Филиппенко, а также телеведущая Татьяна Арно.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Пора нам всем признать, что от ели уже ничего не осталось», - говорит в начале ролика Раппопорт в образе Снегурочки.

Видео дня

Затем начинаются выпуски новостей, посвященные «траурной церемонии». Их ведущие рассказали, что по итогам национального референдума было принято решение о «выносе ели, которая пролежала в центре Москвы без малого 98 лет».

Героиня Шульман отметила, что в «досоветской и дореволюционной России ель старались вынести до Крещения».

В конце ролика сообщается, что останки ели захоронят в Петербурге, «где уже покоятся другие родственные деревья»

«Означает ли вынос ели прощание с прошлым? С хвойным прошлым несомненно», - отметили герои ролика.

Название YouTube-канала «Расстанный проезд 3» - отсылка к адресу Волковского кладбища в Санкт-Петербурге, где похоронены мать и сестры Владимира Ленина.

Как отмечает Forbes, ролики, объединенные общим посылом - перезахоронить Ленина - появляются на этом канале с декабря 2020 года. В них уже снимались Чулпан Хаматова, Лолита Милявская и Александр Гудков.

По данным Forbes, автор идеи и создатель видео — режиссер рекламных и социальных роликов, бывший муж актрисы Эвелины Бледанс Александр Семин.

Тело Ленина не раз призывали захоронить. Глава Чечни Рамзан Кадыров отмечал, что над сохранением тела советского лидера сейчас работает «целый научно-исследовательский институт». По мнению Кадырова, «неправильно, что в самом сердце России, на Красной площади, стоит гроб с мертвым человеком».

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко позже заявила, что захоронение Ленина рано или поздно произойдет, но «не сегодня и не завтра». По ее мнению, этот вопрос может быть вынесен на референдум.

Депутаты Госдумы от «Единой России» и ЛДПР выступали с законопроектом о юридическом механизме захоронения останков Ленина. Они отмечали, что юридических оснований для перезахоронения пока нет, но разработанный ими документ может изменить эту ситуацию. Позже парламентарии отозвали свои подписи под документом.