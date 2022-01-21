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1 час назад

Участникам полуголой фотосессии у мечети пригрозили тюрьмой и штрафом

Трем фигурантам дела об откровенных фото у мечети в Москве предъявили обвинения в оскорблении чувств верующих. Их отпустили под подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщает РИА Новости.

Участникам полуголой фотосессии у мечети пригрозили тюрьмой и штрафом
Фото: ТАССТАСС

Так, организатору фотосессии и модели грозит штраф в размере 300 тысяч рублей, а также лишение свободы до года.

Напомним, что накануне блогерша устроила фотосессию в откровенном образе на фоне мечети. На записи, которая появилась в сети, видно, как девушка в черном нижнем белье, чулках и на высоких каблуках позирует для фотографий напротив одной из столичных мечетей, распахивая для кадра светлое пальто. Голова и почти все лицо модели закрывает черная балаклава.

При этом позднее организатор фотосессии Мария Катанова рассказала, что именно побудило ее устроить откровенную фотосессию. По ее словам, съемка ей потребовалась, чтобы создать инструкцию, как не нужно вести пиар в соцсетях, а идеей послужила другая аналогичная фотография.

Сама Катанова извинилась за свой поступок и добавила, что с уважением относится к верующим и понимает, что за такие фотосессии может грозить уголовная ответственность.

Общество,Мария Катанова,РИА Новости,
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