9136 человек госпитализированы с COVID в России

За последние сутки в России в медучреждения были доставлены 9136 человек с коронавирусом. Об этом сообщает портал Стопкоронавирус.РФ.

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За это же время было выявлено 49 513 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Скончались в стране за 24 часа 692 пациента, полностью выздоровели - 24 719.

Наибольший прирост числа заболевших ковидом был зафиксирован в Москве - 15 987 случаев, Санкт-Петербурге - 5 922 случая и Московской области - 4 424.

Так, в столице за последние сутки было зафиксировано еще 72 летальных исхода от коронавируса. Полностью вылечились за это же время еще 2 313 человек.

Меньше всего новых случаев COVID-19 было выявлено в Еврейской автономной области - 23 заболевших, а также в Ненецком и Чукотском автономных округах - 12 и 5 соответственно.