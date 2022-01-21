Пока вы в маске: в мире установлен новый антирекорд по числу заражений COVID

«Рамблер» собрал самые важные новости о пандемии коронавируса в России и в мире за последнее время. Читайте дайджест, подписывайтесь на «Рамблер» в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.

В ВОЗ сообщили о рекордном количестве заражений коронавирусом за сутки

За 24 часа в мире зарегистрировали 3 777 104 случая заражения коронавирусом, следует из статистики, которую опубликовала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Предыдущий рекорд по количеству заражений был установлен 12 января. Тогда коронавирусом по всему миру заразились более 3,5 млн человек. Общее число зараженных превысило 336,7 млн человек, умерших - 5,5 млн. В топ-5 по числу заболевших входят США (69,1 млн), Индия (38,2 млн), Бразилия (23,4 млн), Великобритания (15,7 млн) и Франция (14,2 млн).

Вирусолог назвал сроки пиковой заболеваемости COVID в России

Пик заболеваемости коронавирусом в России придётся на середину февраля. В Москве максимальные показатели будут зафиксированы несколько раньше. Такой прогноз сделал врач-вирусолог Евгений Тимаков, сообщает ТАСС. Он пояснил, что инкубационный период у нового штамма «омикрон» в среднем составляет два-три дня, максимум — семь дней. Пик заболеваемости будет на четвёртом инкубационном периоде. "В Москве это будет в конце января — начале февраля, так как она первая вошла в этот процесс. Общий пик по России мы увидим с вами немного растянутый и размытый, он будет в середине февраля, потому что каждый регион входит в этот процесс отдельно", — сказал врач.

Иммунолог назвал симптомы омикрон-штамма у детей

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок заявил, что омикрон-штамм коронавируса поражает слизистую маленьких детей. Это приводит к серьезным последствиям для организма, поэтому таких пациентов следует госпитализировать. Об этом медик сообщил в интервью URA.RU. Болибок назвал коварством омикрона частое заражение детей. Болезнь протекает по типу ротовируса или энтеровируса, напоминая кишечную инфекцию с кожной сыпью, но с более явными проявлениями. К симптомам омикрон-штамма COVID-19 у детей врач также отнес боль в горле, отказ от еды и питья, тошноту и повышенную температуру.

Ученые сравнили защиту естественного и искусственного иммунитета от коронавируса

Ученые сравнили защиту естественного и искусственного иммунитета от коронавируса. Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США), главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова в беседе с РБК отметила, что естественная защита организма после болезни сильнее той, что появляется от прививки, однако наилучший вариант — это вакцинация после перенесенного заболевания. «Никто не может утверждать, что он здоровый и молодой, а значит, не боится переболеть. Это очень опасная лотерея. Прививка гораздо более "спокойный" вариант. Нужно, чтобы люди не думали, что переболеть — лучшая альтернатива», — указала биолог.

Врач рассказала о способах облегчить симптомы омикрон-штамма