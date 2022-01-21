Гинцбург рассказал на видео об эффективности «Спутника V» в борьбе с «Омикроном»

Директор института им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что привитые «Спутником V» и ревакцинированные бустерной вакциной практически на 100% защищены от «омикрона». Видео опубликовал telegram-канал «RT на русском»
«В популяции россиян, которые вакцинировались «Спутником V», 75% вакцинированных имеют вируснейтрализующие антитела, вполне достаточные для того, чтобы защитить их от «омикрона». А те, кто ревакцинировался «Cпутником Лайт» через три месяца примерно, имеют 100%-ный результат по своей сыворотке», рассказал Гинзбург.
Как сообщает «RT на русском» российская вакцина по итогам сравнительного исследования показала уровень защиты от «омикрона» более чем в два раза выше, чем у препарата Pfizer.