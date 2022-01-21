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53 минуты назад

Идрак Мирзализаде продал вид на жительство в России. Видео

Стендап комик Идрак Мирзализаде, пребывание которого на территории России является пожизненно нежелательным, продал вид на жительство в РФ за 15 тысяч долларов во время концерта на Бали. Видео публикует портал «Life.ru».

Сообщается, что комик сначала выставил на продажу лишь NFT-версию документа, однако в ходе выступления объявил аукцион и согласился отдать физический документ. Выигравший аукцион поклонник Идрака представился мастером с Бали.

Мирзализаде был арестован на десять суток за шутку на ютуб шоу. В отношение юмориста было возбуждено административное дело за унижение человеческого достоинства. Позднее МВД признало пребывание комика в России «пожизненно нежелательным».

Общество,Видео,МВД,
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