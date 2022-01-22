Дочь Пескова опубликовала откровенное фото и разозлила подписчиков

На опубликованных в сети кадрах 24-летняя знаменитость попозировала на выставке в Манеже, посвященной рок-музыканту Виктору Цою. Она одета в черный полупрозрачный кроп-топ, который просвечивает ее нижнее белье, черно-белую рубашку в клетку, кожаные брюки и кеды бренда Nike. Ее образ дополнили серьги и темная кожаная сумка через плечо. Волосы Песковой распущены и уложены волнами, а на лицо нанесен макияж в нюдовых тонах.