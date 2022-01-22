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36 минут назад

Дочь Пескова опубликовала фото в откровенном наряде и вызвала споры в сети

Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета поделилась снимками в откровенном наряде и вызвала споры среди пользователей сети. Соответствующие фото появились в ее Instagram-аккаунте.

Дочь Пескова опубликовала откровенное фото и разозлила подписчиков
Фото: соцсетисоцсети

На опубликованных в сети кадрах 24-летняя знаменитость попозировала на выставке в Манеже, посвященной рок-музыканту Виктору Цою. Она одета в черный полупрозрачный кроп-топ, который просвечивает ее нижнее белье, черно-белую рубашку в клетку, кожаные брюки и кеды бренда Nike. Ее образ дополнили серьги и темная кожаная сумка через плечо. Волосы Песковой распущены и уложены волнами, а на лицо нанесен макияж в нюдовых тонах.

Пользователи сети раскритиковали девушку в комментариях под публикацией.

«Не позорь имя великого музыканта!», «Приличные девушки себя так не ведут», «Цой пел для простого народа, а не мажоров!», «Фу, какая безвкусица», — высказывались они.

Однако другие оценили внешний вид Пековой:

«Безумно красивая», «Неземная красота», «Что за львица», «Необычная красота у нее… Какая-то изюминка присутствует! Харизматичная…», «Очень красивая девушка!».

В июле 2020 года Елизавета Пескова раскрыла способ похудеть с помощью Рамадана. Она рассказала, что заинтересовалась интервальным голоданием благодаря Рамадану — в этот месяц мусульмане отказываются от еды и воды на период светового дня.

«И начала питаться по системе 8/16. Не потому что это модно, а потому что мне такой режим подходит. Особенно летом», — пояснила она.

Общество,Елизавета Пескова,Виктор Цой,Дмитрий Песков,
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