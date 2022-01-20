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1 час назад

Пульмонолог: пока рано говорить о конце пандемии из-за омикрона

Говорить о затихании пандемии коронавируса на фоне распространения омикрона пока рано: вирус демонстрирует очень высокую способность адаптироваться. Об этом заявил академик, директор Института пульмонологии Александр Чучалин в интервью «Интерфаксу».

Пульмонолог: пока рано говорить о конце пандемии из-за омикрона
Фото: ReutersReuters

«Утверждение, что омикрон и коронавирус в целом прекращают существование, неправомочно. На самом деле вирус демонстрирует очень высокую способность адаптироваться к изменениям геосферы, и за предельно короткое время появляются его новые штаммы», - сказал пульмонолог, отвечая на вопрос, знаменует ли омикрон окончание пандемии.

Иммунолог заявил о смертельной опасности омикрона для детей

Специалист подтвердил, что поведение омикрона сегодня напоминает сезонные проявления штамма коронавируса еще до наступления пандемии, но, по его словам, «это слабое доказательство того, что он переходит в ту стадию, которая характеризуется сезонной стадией коронавируса».

При этом, отметил Чучалин, изменения в вирусе позволяют ему избегать иммунную защиту, поэтому все имеющиеся вакцины менее эффективны против омикрона.

Академик также сообщил, что в России, как и во всем мире, проводятся исследования для создания специализированной вакцины против омикрон-штамма.

«В частности, в институте имени Мечникова. Там стремятся создать вакцины, которые повышали бы иммунитет слизистых дыхательных путей, желудочно-кишечного тракта. Это направление активно развивается», - заявил Александр Чучалин.

Ранее ученые из Южной Африки пришли к выводу, что переболевшие дельта-штаммом коронавируса могут заразиться омикроном, тогда как переболевшие омикроном не заразятся другими известными штаммами. По мнению ученых, это может означать скорое завершение пандемии.

Общество,Александр Чучалин,Интерфакс,
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