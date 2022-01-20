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1 час назад

«Горжусь!»: Симоньян о включении в санкционный список США

Накануне в США представили новый законопроект о санкциях против России. В него попали многие высокопоставленные лица РФ, в том числе и главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян. В беседе с «РИА Новости» она прокомментировала свое включение в этот список.

«Горжусь!»: Симоньян о включении в санкционный список США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Горжусь оказаться в одной компании с такими уважаемыми людьми. Надеюсь, санкции дают право пригласить их всех на шашлык», — сказала Симоньян.

Также тему своего включения в санкционный список она решила поднять в личном Telegram-канале. По словам Симоньян, у нее не было и нет никакой недвижимости, бизнеса и банковских счетов в США или какой-либо другой стране за пределами России. При этом она подчеркнула, что считает Соединенные Штаты чудесной страной, в которой училась она сама и ее друзья.

«Но в эту прекрасную страну я и так не езжу много лет, поскольку эта прекрасная страна прислала мне повестку для дачи показаний по делу о признании нас иноагентами, а я знаю, чем такие повесточки иногда заканчиваются, и не могу рисковать оставить трех своих детей на много лет без матери. По совокупности вышеперечисленного, мне на эти санкции с прибором положить», — подчеркнула Симоньян.

Текст нового законопроекта санкций США против России официально пока не опубликовали, но предполагается, что в нем планируют ввести ограничения против президента РФ Владимира Путина, руководства его администрации, членов правительства, различных чиновников и журналистов. Кроме того документ содержит пункты об операциях с госдолгом РФ, о газопроводе «Северный поток-2», о диалоге по стратегической стабильности, кибербезопасности и другие.

Общество,Маргарита Симоньян,Владимир Путин,Russia Today,РИА Новости,
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