«Горжусь!»: Симоньян о включении в санкционный список США

«Но в эту прекрасную страну я и так не езжу много лет, поскольку эта прекрасная страна прислала мне повестку для дачи показаний по делу о признании нас иноагентами, а я знаю, чем такие повесточки иногда заканчиваются, и не могу рисковать оставить трех своих детей на много лет без матери. По совокупности вышеперечисленного, мне на эти санкции с прибором положить», — подчеркнула Симоньян.