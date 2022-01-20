Мурашко: все данные по «Спутнику V» переданы в ВОЗ

Все данные по российской вакцине от COVID-19 «Спутник V» переданы во Всемирную организацию здравоохранения . Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, передает «РИА Новости».

Он отметил, что визит специалистов ВОЗ в Россию ожидается в первом квартале 2022 году, предположительно в феврале.

Ранее итальянские ученые доказали, что «Спутник V» обеспечивает лучшую защиту от омикрон-штамма, чем вакцина Pfizer. В настоящее время российский препарат от COVID-19 признали уже в более чем 70 странах мира, в том числе в Австралии, Сан-Марино, Аргентине и других.