Мурашко: все данные по «Спутнику V» переданы в ВОЗ

Все данные по российской вакцине от COVID-19 «Спутник V» переданы во Всемирную организацию здравоохранения. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, передает «РИА Новости».
Он отметил, что визит специалистов ВОЗ в Россию ожидается в первом квартале 2022 году, предположительно в феврале.
«Досье сформировано, мы ожидаем от них решение», — добавил Мурашко.
Ранее итальянские ученые доказали, что «Спутник V» обеспечивает лучшую защиту от омикрон-штамма, чем вакцина Pfizer. В настоящее время российский препарат от COVID-19 признали уже в более чем 70 странах мира, в том числе в Австралии, Сан-Марино, Аргентине и других.