Журналисты нашли внебрачного сына Абдулова

Журналисты KP.RU заявили, что нашли внебрачного сына актера Александра Абдулова. В издание обратился мужчина, который узнал себя на фотографии, опубликованной «Комсомольской правдой».

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Сообщается, что когда пиджак артиста сдали в химчистку, в потайном кармане обнаружили фото ребенка, на обратной стороне снимка была надпись: «Саша, это твой сын. Оля». Издание опубликовало снимок, а в ответ получило сообщение от уроженца Казахстана Александра Коваля, узнавшего себя и предоставившего похожие кадры.

По его словам, мать рассказала, что у нее были романтические отношения с Александром Абдуловым только после выхода публикации.

Как передал историю вероятный сын актера, роман закрутился, когда женатый на Ирине Алферовой актер был на съемках киноленты «Десять негритят». Ольга работала на съемочной площадке швеей, после съемок она вернулась в Казахстан.

«Еще будучи беременной, она дала несколько телеграмм на Одесскую киностудию. Писала письма в театр, где работал отец. Его домашнего адреса и номера телефона у нее не было. Но она как могла пыталась выйти с ним на связь. В ответ была лишь тишина», — добавил мужчина.

Отмечается, что не ответил артист и на письмо с фотографией ребенка. Поэтому женщина удивилась, узнав, что Абдулов носил фотографию с собой.

«Я родился в Казахстане в городе Усть-Каменогорске. Мама Оля — вот вся моя семья. Про отца я, конечно, ее спрашивал, когда был еще ребенком. Мама даже имени его не назвала. Уверяла: где он сейчас живет, не знает», — подчеркнул Коваль.