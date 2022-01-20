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35 минут назад

Журнал The Lancet выпустил статью об убивающих людей микроорганизмах

По данным авторитетного медицинского издания, устойчивые к антибиотикам бактерии становятся причиной 1,2 млн смертей в год.

The Lancet выпустил статью об убивающих людей бактериях
Фото: ТАССТАСС

Этот показатель занимает третье место после летальных исходов вследствие заражения коронавирусом и туберкулёзом.

Автор исследования американский врач Кристофер Мюррей отмечает, что такие результаты были получены по итогам анализа смертей, вызванных заражением 23 видами бактерий в 204 странах и территориях в 2019 году.

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По словам учёного, устойчивость к антибиотикам возникает, когда микроорганизмы получают возможность бороться с лекарствами, разработанными для борьбы с ними.

Общество,Кристофер Мюррей,
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