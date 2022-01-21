Волонтёра Людмилу Заморину из Анапы лично приветствовал Президент страны

Не первый раз встречаю эту обаятельную женщину на различных общественных мероприятиях. А в дни новогодних каникул, когда она в составе волонтёров дежурила на лаундж-зоне в Анапе, разговорился с Людмилой Михайловной. И открыл для себя удивительный внутренний мир 74-летней пенсионерки, с головой «окунувшейся» в движение добровольцев. Возраст активности не помеха! Этой подтянутой, общительной анапчанке ну никак не дашь прожитых ею лет. А еще она очень компетентный специалист, настоящий профессионал, замечательная мама и бабушка. И прекрасно ориентируется в общественной жизни не только города-курорта, но и страны. «У меня богатый опыт участия в волонтерском движении, – рассказывает Людмила Заморина. – Более семи лет жила насыщенной жизнью столичного учреждения «Мосволонтёр», оказывала поддержку в организации и проведении более 300 мероприятий международного, всероссийского и регионального масштаба. Самые памятные – 19-й Всемирный фестиваль молодёжи и студентов, ежегодные международные военно-музыкальные фестивали на Красной площади «Спасская башня», Кубок Конфедерации по футболу 2017 года, чемпионат мира по футболу 2018 года, многое-многое другое…». При этом, волонтерствуя, она не переставала работать на ответственной должности старшего инспектора в Академии управления МВД России. А когда переехала в Анапу, тут же разыскала офисы Совета ветеранов города-курорта, сообщества добровольцев «Волонтеры Анапы» и сразу вступила в эти организации. Чуть позже присоединилась и к некоммерческой организации социальной адаптации пенсионеров «Серебряный возраст». Рассказать о ее насыщенной жизни в столице – нелегко. Полистайте-ка огромный фотоальбом на страничке Людмилы Замориной во Вконтакте. Десятки, сотни событий, форумов, чемпионатов самого высокого уровня. И всюду она – со своей фирменной короткой стрижкой, улыбающаяся, спортивная. И, как правило, в окружении молодых, с которыми обожает вместе работать. Несмотря на годы, Людмила не стесняется облачаться в молодежную волонтерскую униформу. Это обычно футболка с принтами: символика мероприятия и надпись «Спроси меня!». Зачастую униформа остается на память. Как и множество фотографий со звездами: Машков, Навка, Бутман, Игорь Николаев, Башмет, Фетисов, Третьяк… «Самая приятная встреча – с Владимиром Владимировичем Путиным, – вспоминает анапчанка. – Это было 7 июня 1918 года, на 16-й по счету «Прямой линии» с Президентом России. Мы знаем, что наш лидер с большой симпатией и вниманием относится к волонтерскому движению. И при входе в студию он подошел и поздоровался со мной. Наверное, потому что я была самая старшая по возрасту в команде волонтеров». Затем несколько часов президент отвечал на различные, порой очень сложные вопросы россиян, на месте искал варианты решения проблем, раздавал поручения. И покидая студию, опять подошел к нам, группе волонтеров, каждому пожал руку, пожелал здоровья и успехов. Так получилась памятная совместная фотография с главой государства. У Людмилы Михайловны разнообразные интересы: литература, кино, музыка, театр. Многие годы занималась организацией фестивалей, конкурсов, вечеров отдыха, экскурсий в полицейской академии управления. В ее активе объемная стопка дипломов и благодарностей. Она с готовность учится на различных курсах, три года подряд блестяще сдает «Большой этнографический диктант», уверенно пользуется скайпом, мессенджерами, соцсетями. А еще она наш коллега. Мастерски обращается с фотокамерой, автор чудесных пейзажей. Не случайно, ее портрет в качестве медиаволонтера разместили на огромном билборде в Москве под девизом «Твори добро через объектив». Людимила Заморина, без преувеличения, один из лидеров волонтерского движения, лицо многих знаковых форумов. В конце 2021 года ее выбрали послом Всероссийской программы «Молоды душой». Она постоянный участник цикла встреч «Связь поколений» во Всероссийском детском центре «Смена». А в прошедшем году удостоилась чести представлять Анапу на краевом добровольческом слете в Сочи. «Попасть в этот город на зимнюю Олимпиаду я мечтала еще в начале 2010-х, – вспоминает она. – Заранее зарегистрировалась, прошла отбор. Но по производственным причинам поехать в Сочи не смогла. Зато потом «оторвалась». Поработала волонтером на всемирном молодежном фестиваля, на главных аренах Олимпийского парка». Со спортом у Людмилы Михайловны – давний и прочный роман. Ей близки и дороги также темы экологии, культуры, благотворительности. Как бы ни было тяжело морально, не отказывается служить добровольцем детям с тяжелыми диагнозами, физическими недугами. Заморина – многолетний участник движения «Бессмертного полка», других патриотических акций. Как в качестве волонтера, так и исследователя фронтовых биографий старших родственников и знакомых. И при всем при этом она весьма скромный человек. Узнав, что собираюсь про нее написать, стала аргументировано возражать: «Я ведь совсем недавно живу в Анапе, есть множество более заслуженных анапчан». – А свое первое волонтёрство на курорте запомнили? – А как же! Откликнулась на призыв нашего молодежного центра «21 век», пришла на берег моря, чтобы поучаствовать в акции «Чистые берега». Заниматься уборкой пляжа – отдельное удовольствие. Приятно, конечно, участвовать в крупных чемпионатах, поприсутствовать на крутых концертах, поселфиться с селебрити. Но какое это отдохновение – бродить по гальке, слушать шум волн, вдыхать соленый морской воздух. И набирать полный мешок пластиковых отходов, выброшенного людьми мусора. Это очень полезное занятие. И по части смирения, «лечения души». И в качестве физической разминки. Вот такая она, анапская бабушка-волонтер! 26 марта Людмиле Замориной исполнится 75 лет, а она по-прежнему с молодыми. На экологических акциях, студенческих форумах, в центре «Лофт». И всегда волонтерствует в паре с юношами и девушками. Говорит с молодыми на одном языке, и те ее прекрасно понимают и принимают. Гордо носит униформу с молодежной и общегородской символикой. Не отказывается от самых трудных и ответственных заданий. И выходит на добровольческую вахту даже в самую ненастную погоду. «Нам, северянам, здесь всегда тепло, – шутит Людмила Михайловна, стоя на пронизывающем ветру с моря. Первые дни нового года, мы общаемся на Центральном пляже, где она помогает и подбадривает гостей курорта в качестве волонтера акции #Зимуй_в_Анапе. – А знаете, что самое главное? Чтоб огонь горел внутри! И глаза искрились бы радостью, любопытством, азартом. Тогда никакие холода не страшны, а старость не достанет».