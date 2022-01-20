Откровенная фотосессия напротив Московской соборной мечети — это очередная провокация, рассказал NEWS.ru имам Московской соборной мечети, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов, комментируя опубликованное в Сети видео, где девушка в балаклаве фотографируется рядом с религиозным строением. Он добавил, что обращение в правоохранительные органы уже готовится.

Спикер подчеркнул, что «божий храм — мечеть, церковь или синагога — всё-таки имеют определённый статус и положение», и человек, находящийся внутри или снаружи, рядом с этими местами, должен вести себя подобающе. Религиозный деятель отметил, что подобные фото около храмов — это «неправильно и в любом случае задевает чувства людей верующих».

Время и так непростое, когда и коронавирус, и политические, и экономические сложности, зачем сюда примешивать ещё и какие-то аспекты, которые будоражат сознание людей? Мне сейчас из мусульман много кто прислал это видео — мол, надо отреагировать. Мы сейчас подготовим обращение в правоохранительные органы, пускай они данным вопросом занимаются, оценивают поступок и привлекают человека к ответственности. Я как человек верующий, как имам этой мечети понимаю, что таким образом поступать нельзя. Мы всё-таки общество, и наше государство многоконфессиональное, и мы должны жить в мире и согласии. А такие провокации ни к чему хорошему не приводят, — объяснил Аляутдинов.

Короткий видеоролик с фотосессией опубликовал Telegram-канал Readovka 20 января. На кадрах, судя по всему, девушка в белой верхней одежде позирует фотографу или оператору. При этом халат, шуба или куртка расстёгнуты и видно чёрное нижнее бельё.

По информации Readovka, девушку фотографировала блогер Мария Катанова. В беседе с порталом женщина заявила, что «возле мечети стояли подружки, фотографировались», а она «просто мимо проходила и остановилась» спросить, можно ли сделать несколько снимков.

В ноябре прошлого года в Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали двух несовершеннолетних, устроивших провокационную фотосессию на фоне храма Спаса на Крови. Подростков 15 и 17 лет, которые опубликовали в соцсетях снимок с приспущенными штанами на фоне храма, доставили в отдел полиции.

Всего в России за последнее время был заведён ряд уголовных дел об оскорблении чувств верующих из-за «обнажённых» фотографий на фоне храмов. В частности, 29 октября мировой суд Тверского района в Москве приговорил к 10 месяцам колонии блогера из Таджикистана Руслана Бобиева и его подругу Анастасию Чистову за провокационное фото на фоне храма Василия Блаженного на Красной площади.

Блогерша Мария Катанова в своем Instagram-аккаунте рассказала о мотивах, которые побудили ее устроить откровенную фотосессию с полуголой девушкой на фоне соборной мечети.

«Проезжая возле центральной мечети Москвы, я увидела аналогичную съемку. Только девушка была в шубе, но чуть открывала ее, светив полуобнаженными частями тела. Успев заснять ее, я как специалист по продвижению в соцсетях решила создать гайд "Как не надо делать" для всех тех, кто хочет развивать свои личные и коммерческие аккаунты, собрав в один кейс все самые жуткие примеры из интернета», — попыталась объяснить блогерша на своей странице.

Девушка объяснила, что с уважением относится к верующим и понимает, что за такие фотосессии может грозить уголовная ответственность. При этом она добавила, что снимала девушку на фоне религиозного объекта как раз для того, чтобы показать, что так делать нельзя.

«Делали мы это не ради того, чтобы оскорбить чьи-то чувства или веру. А ровно наоборот — чтобы никто из моих потенциальных заказчиков на продвижение даже не думал в сторону такого самопиара», — отметила она в своем сообщении.

Маркетолог извинилась за фотосессию с полуобнаженной девушкой.

«Несмотря на благие намерения, приношу свои извинения всем, чьи чувства я могла задеть этой съемкой. Цели оскорблять кого-то нет и не было!» — написала блогерша.

Прохожая, которая якобы случайно увидела откровенную фотосессию на фоне Московской соборной мечети участвовала в постановке. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

На появившемся в сети ролике видно, как одна из девушек, выступившая в роли случайной свидетельницы съемки на проспекте Мира, уехала с места с моделью и ее фотографом.

В настоящий момент личность девушки, которая фотографировалась в нижнем белье на фоне столичной мечети неизвестна.

Модель снималась на фоне Соборной мечети в балаклаве и чулках. Сейчас неизвестно, какие меры могут ждать участницу провокационной фотосессии рядом с мечетью.

Откровенную фотосессию напротив Московской соборной мечети нельзя игнорировать — компетентные органы должны выяснить, кто и когда сделал снимки, а потом определить меру ответственности, рассказал NEWS.ru депутат Госдумы (ГД) Султан Хамзаев. Парламентарий подчеркнул, что «подобная выходка» изначально была направленна на провоцирование скандала и «определённой обратной реакции».

Это нельзя пропускать, иначе будет только хуже и хуже. Нужно на это отреагировать, найти и разобраться, привлечь к определённой ответственности обязательно, а вот какая должна быть мера — решат соответствующие органы. У отдельных личностей это называется перформанс, а у нормальных людей это называется провокация, — добавил спикер.

Собеседник отметил, что видео с фотосессией начало распространятся в Сети ещё вечером 19 января, и ему поступило около 300 обращений с требованием извиниться перед мусульманами, а также привлечь вероятных виновных к ответственности.

Люди, которые делают откровенные фото у стен мечети, хотят привлечь к себе внимание, заявила Москве 24 пресс-секретарь Духовного управления мусульман России Гульнур Газиева.

"Такое внимание – оно не от ущербности ли? Ведь эксгибиционизм – это психиатрический термин. Он определяет людей, которым нужно привлечь внимание к телу. Мы не хотим жесткостей, мы хотим обратиться к родственникам, которые не додают тепла этим людям", – отметила она.

Газиева добавила, что это необходимо учитывать в воспитании следующих поколений. Кроме того, по его словам, работа церквей направлена на выздоровление людей, наполнение души богатством.

"Призываю людей быть богаче, не быть столь бедными", – заключила Газиева.

Людей, устраивающих провокационные фотосессии на фоне храмов и мечетей, нужно пожалеть, а также обратиться к их родственникам, не давшим им должного воспитания, считает руководитель пресс-службы Совета муфтиев России (СМР) Гульнур Газиева.

«Давайте этих людей пожалеем. Давайте обратимся к их близким и родным, если вовремя их не воспитали, не дали им занятия, не заполнили их тем, что конструктивно, продуктивно и интересно. Ведь раздеться – это ежедневная процедура, почему ее надо выносить на люди, почему у них такая потребность? Я думаю, что родственники должны просто связаться со специалистами, с медиками и лечить», – передает РИА «Новости» слова главы пресс-службы СМР.

Она отметила, что не видела фотосессии лично.

«Как мне рассказали, блогер, которая это распространила, которая теперь оправдывается, что ее просто попросили, что это не ее постановка. Уже юлят, уже испугались. Это неправда, что мимо проходящий блогер какую-то другую девушку сфотографировал. Давайте понимать, что это клиника, давайте вспомним медицинский термин «эксгибиционизм», который очень много включает», – сказала Газиева.

Подобные выходки, демонстрирующие пустоту человека, это «попытка компенсировать нехватку духовности, глубины, занятий», заключила она.

Россияне в Instagram-аккаунт kavkaz_pravda негативно отреагировали на фотосессию полуголой блогерши на фоне соборной мечети в Москве.

Пользователи в комментариях высказали свое негодование по поводу внешнего вида модели, оголившейся напротив стен религиозного объекта.

«Неужели раздеваться перед храмом или мечетью это героизм?», «Нельзя наказать финансово или уголовно? Что происходит с людьми», — написали пользователи.

Другие указали на то, что очевидец, который заснял момент фотосессии, мог подойти и сделать фотографу и девушке замечание за такое поведение. Однако большинство юзеров написало, что ждет публичного извинения от блогерши и ее родителей за оскорбление чувств верующих.