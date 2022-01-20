Устроившая полуголую фотосессию у мечети блогер оправдалась

Блогерша Мария Катанова рассказала, что именно побудило ее устроить откровенную фотосессию с полуголой девушкой на фоне соборной мечети. В своем Instagram она заявила, что подобная съемка нужна была, чтобы создать инструкцию, как не нужно вести пиар в социальных сетях.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Проезжая возле центральной мечети Москвы, я увидела аналогичную съемку. Только девушка была в шубе, но чуть открывала ее, светив полуобнаженными частями тела. Успев заснять ее, я как специалист по продвижению в соцсетях решила создать гайд "Как не надо делать" для всех тех, кто хочет развивать свои личные и коммерческие аккаунты, собрав в один кейс все самые жуткие примеры из интернета», — написала Катанова.

По словам Катановой, она снимала девушку для своего руководства, чтобы показать, что так делать нельзя.

«Делали мы это не ради того, чтобы оскорбить чьи-то чувства или веру. А ровно наоборот — чтобы никто из моих потенциальных заказчиков на продвижение даже не думал в сторону такого самопиара», — отметила она.

Она добавила, что к сожалению, видео попало в сеть раньше, чем она успела подготовить руководство. Блогер объяснила, что с уважением относится к верующим и понимает, что за такие фотосессии может грозить уголовная ответственность, а также извинилась за снимки.

Напомним, что накануне блогерша устроила фотосессию в откровенном образе на фоне мечети. На записи, которая появилась в сети, видно, как девушка в черном нижнем белье, чулках и на высоких каблуках позирует для фотографий напротив одной из столичных мечетей, распахивая для кадра светлое пальто. Голова и почти все лицо модели закрывает черная балаклава.