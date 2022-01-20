Иммунологи назвали защищенных от омикрона россиян

Наиболее защищены от нового штамма коронавируса «омикрон» те, кто сделал прививку в последние три месяца. Об этом URA.RU заявили иммунологи-аллергологи.

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«Тех, кто вакцинировался, мы отнесли к группе иммунных. Но есть в этой когорте вишенка на торте — это люди, которые проходили вакцинацию в ноябре, декабре. Те, кто в последние три месяца прививались, не заболевают «омикроном»», - пояснил изданию иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

Он добавил, что при контакте с больными у таких вакцинированных может возникнуть так называемая инаппарантная инфекция, для которой характерно отсутствие клинических признаков заболевания.

Вирусолог, член-корреспондент РАН, завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта, профессор Петр Чумаков также отметил важность того, когда именно была сделана прививка.

«Где-то через полгода у людей старше 65 лет защита практически уходит до нуля. Вероятность заболеть очень сильно повышается, почти приравнивается к невакцинированным. Именно поэтому сейчас рекомендуется бустер сделать», - констатировал он.

Новый штамм коронавируса B.1.1.529, получивший название «омикрон», был выявлен в Южной Африке. Он начал очень быстро распространяться по миру, и уже в декабре были зафиксированы первые случаи смерти пациентов от него. По данным ВОЗ, новым штаммом может в ближайшие 6–8 недель заразиться более 50% населения Европы.