Уборку снега чугунным утюгом в Петербурге сняли на видео

В Петербурге коммунальные работники для уборки снега использовали чугунный утюг.
Нестандартный способ очистки от снега подоконника сняли на видео жильцы многоквартирного дома, расположенного на улице Камской. Соответствующая запись опубликована в сообществе «Живем на Васильевском | Васильевский остров» во «ВКонтакте».
«Суперсовременный и технологичный способ уборки снега от компании УК "Мир" по адресу Камская 10. Действительно, зачем тратиться на альпинистов, а так дешево и сердито», – говорится в публикации.