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31 минуту назад

Уборку снега чугунным утюгом в Петербурге сняли на видео

В Петербурге коммунальные работники для уборки снега использовали чугунный утюг.

Нестандартный способ очистки от снега подоконника сняли на видео жильцы многоквартирного дома, расположенного на улице Камской. Соответствующая запись опубликована в сообществе «Живем на Васильевском | Васильевский остров» во «ВКонтакте».

«Суперсовременный и технологичный способ уборки снега от компании УК "Мир" по адресу Камская 10. Действительно, зачем тратиться на альпинистов, а так дешево и сердито», – говорится в публикации.

Общество,Видео,
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