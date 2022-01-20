Олег Басилашвили заболел COVID

Актер Олег Басилашвили рассказал, что заразился коронавирусом. Об этом он заявил в беседе с газетой «Известия».

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87-летний артист отметил, что он находится дома, а симптомов заболевания у него нет.

Напомним, что Олег Басилашвили — советский и российский актер, народный артист СССР. Снимался в таких картинах, как «Служебный роман», «Вокзал для двоих», «Осенний марафон», «Небеса обетованные», «Дни Турбиных», «Лицом к лицу».

Награжден званием народного артиста РСФСР, народного артиста СССР, обладатель орденов «За заслуги перед отечеством» VI, III и II степени.