Москвич уничтожил важную работу знаменитого ученого

Житель одной из последних столичных коммуналок в районе метро «Китай-город» Азат Биктимиров в беседе с «Мослентой» признался в уничтожении важной работы знаменитого ученого.
«Свою комнату я покупал у Владимира Воеводского. К сожалению, я тогда не знал, что это математик, великий ученый. В начале 1990-х он эмигрировал в Америку, а в 2000 году приезжал в Москву, и в этот визит я купил у него комнату», — рассказал москвич.
Он отметил, что при въезде сразу обратил внимание на выполненный маслом рисунок на внутренней стороны двери своей комнаты. Там был изображен мальчик с санками на снежной горке. «Скорее всего Вову его папа нарисовал. Я думаю: зачем мне какой чужой мальчик? Взял его и сошкрябал», — поделился россиянин.
Позднее новый владелец комнаты выяснил, что ученый Владимир Воеводский известен на весь мир, что за свои открытия он получил Филдсовскую премию. «Тогда я стал кусать свои локти — какой образ с двери стер!» — признался собеседник «Мосленты».
«Когда в 2017 году он умер, вся общественность России, все ученые подняли целую кампанию, привезли его из Америки в Москву и похоронили здесь. И те деятели науки, с кем я знаком, кого встречал на Ивановской горке, его знали», — заключил мужчина.
Ранее знаменитый музыкант признался в нелюбви к современной Москве.