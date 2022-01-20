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41 минуту назад

Москвич признался в уничтожении важной работы знаменитого ученого

Житель одной из последних столичных коммуналок в районе метро «Китай-город» Азат Биктимиров в беседе с «Мослентой» признался в уничтожении важной работы знаменитого ученого.

Москвич уничтожил важную работу знаменитого ученого
Фото: Наталья ДолгушинаНаталья Долгушина

«Свою комнату я покупал у Владимира Воеводского. К сожалению, я тогда не знал, что это математик, великий ученый. В начале 1990-х он эмигрировал в Америку, а в 2000 году приезжал в Москву, и в этот визит я купил у него комнату», — рассказал москвич.

Он отметил, что при въезде сразу обратил внимание на выполненный маслом рисунок на внутренней стороны двери своей комнаты. Там был изображен мальчик с санками на снежной горке. «Скорее всего Вову его папа нарисовал. Я думаю: зачем мне какой чужой мальчик? Взял его и сошкрябал», — поделился россиянин.

Позднее новый владелец комнаты выяснил, что ученый Владимир Воеводский известен на весь мир, что за свои открытия он получил Филдсовскую премию. «Тогда я стал кусать свои локти — какой образ с двери стер!» — признался собеседник «Мосленты».

«Когда в 2017 году он умер, вся общественность России, все ученые подняли целую кампанию, привезли его из Америки в Москву и похоронили здесь. И те деятели науки, с кем я знаком, кого встречал на Ивановской горке, его знали», — заключил мужчина.

Ранее знаменитый музыкант признался в нелюбви к современной Москве.

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