Москвич уничтожил важную работу знаменитого ученого

«Свою комнату я покупал у Владимира Воеводского. К сожалению, я тогда не знал, что это математик, великий ученый. В начале 1990-х он эмигрировал в Америку, а в 2000 году приезжал в Москву, и в этот визит я купил у него комнату», — рассказал москвич.