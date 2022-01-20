По сюжету видео с вымышленной перепиской руководство клуба ставило лайки в instagram аккаунте Юсуфа, также писало много сообщений, не получая на них ответа. Но после фразы «У нас здесь много Наташ», футболист ответил «Я уже выезжаю». Стоит отметить, что пользователи соцсетей оставили под постом множество негативных комментариев. После критики ролик удалили, а глава медиаслужбы извинилась за «неудачный и неуместный» сюжет.