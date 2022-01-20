Оскорбившая бабушку кондукторша из Екатеринбурга извинилась на видео

Кондукторша, которая накануне оскорбила пожилую пассажирку автобуса в Екатеринбурге записала видоизменение. Кадры публикует telegram-канал «360tv».
На кадрах можно увидеть, как девушка сидит в неизвестном кабинете и старается искренне извиниться. Голос за кадром спрашивает информацию о месте и времени работы, а также задает наводящие вопросы, чтобы вытащить из кондукторши извинения.
Стоит отметить, что девушка понесет административное наказание за мелкое хулиганство, нарушение миграционного законодательства и несоблюдение санитарно-эпидемиологических норм. Рассматривается вопрос о выдворении ее из России.