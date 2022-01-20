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57 минут назад

Мать насильно окунула маленького сына в прорубь на Крещение. Видео

Женщина из Комсомольска-на-Амуре во время крещения заставила своего несовершеннолетнего сына окунуться в прорубь в 26-градусный мороз. Видео публикует telegram-канал «Лента дна», со ссылкой на группу Вконтакте «Горячие новости».

На кадрах можно увидеть, как во время ночного купания в крещение мать пытается вытолкнуть мальчика в прорубь. Парень с криками пытается вырваться. Затем женщина передает сына мужчинам в форме спасателей, которые берут ребенка за руки и опускают в ледяную воду. Стоит отметить, что родитель стояла возле проруби в пуховике и сапогах. Информации о том, стала ли она купаться самостоятельно нет.

Общество,Видео,
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