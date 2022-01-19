В Госдуме призвали использовать респираторы для защиты от омикрона

«Омикрон», в чем его отличие, он в пять раз более заразный вирус. Поэтому те тканевые маски, которые мы носили раньше, они сейчас все-таки нежелательны. Более того, многие западные страны склоняются к тому, что уже респираторы нужно надевать KN95 так называемые, либо даже респираторы FFP2», - сказал Хубезов в прямом эфире, который он провел в Instagram.