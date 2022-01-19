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37 минут назад

В Госдуме призвали использовать респираторы для защиты от омикрона

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов считает, что для защиты от нового штамма коронавируса «омикрон» нужно использовать респираторы, а не маски, пишет ТАСС.

В Госдуме призвали использовать респираторы для защиты от омикрона
Фото: ТАССТАСС

«Омикрон», в чем его отличие, он в пять раз более заразный вирус. Поэтому те тканевые маски, которые мы носили раньше, они сейчас все-таки нежелательны. Более того, многие западные страны склоняются к тому, что уже респираторы нужно надевать KN95 так называемые, либо даже респираторы FFP2», - сказал Хубезов в прямом эфире, который он провел в Instagram.

По его словам, это особенно актуально для людей из группы риска, включая пожилых и людей с хроническими заболеваниями. Он добавил, что пользоваться респираторами или надевать две маски нужно по крайней мере в общественных местах.

Хубезов также отметил те, кто переболел раньше и получил вакцину болеют реже.

«Это самый низкий процент заражения, самые крепкие в иммунном отношении люди. Поэтому вакцинироваться нужно обязательно, как раз наша вакцина, если мы говорим про «Спутник V», лучше ведущих иностранных вакцин справляется с «омикроном», - подчеркнул он.

Хубезов призвал не расслабляться на фоне информации о том, что штаммом «омикрон» болеют менее тяжело.

«Потому что, с одной стороны, при большом количестве заболевших - а предполагается, что их в разы даже может быть больше, чем перед этим, - все равно количество тяжело болеющих будет… Вообще лучше не ходить сейчас в места общего пребывания, в общественные места, воздержаться от поездок ненужных в транспорте», - заключил Хубезов.

Общество,Дмитрий Хубезов,Госдума,ИТАР-ТАСС,
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