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30 минут назад

Сбербанк с 20 января из-за «омикрона» увеличит число сотрудников на удаленке до 70%

Руководство Сбербанка приняло решение с 20 января увеличить число сотрудников на удаленке до 70% из-за роста числа заразившихся новым шатммом коронавируса «омикрон», говорится в сообщении пресс-службы кредитного учреждения.

«Данная мера позволит минимизировать рост заболеваемости среди сотрудников «Сбера» и членов их семей», – подчеркивается в релизе.

Перевод на дистанционный формат касается сотрудников, которые работают в офисах банка в российской столице. Подразделения «Сбера» в регионах будут принимать решения самостоятельно, в зависимости от эпидситуации.

Подчеркивается, что отделения кредитной организации продолжат работать в штатном режиме.

Напомним, накануне стало известно, что Сбербанк одним из первых начал проводить ПЦР-тестирование сотрудников на «омикрон». Первые результаты тестирования показали, что данная разновидность выявляется в среднем у 80% положительных тестов.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал работодателей по возможности перевести персонал на удаленную работу.

Общество,Михаил Мишустин,Сбербанк России,
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