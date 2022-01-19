Сбербанк с 20 января из-за «омикрона» увеличит число сотрудников на удаленке до 70%

Руководство Сбербанка приняло решение с 20 января увеличить число сотрудников на удаленке до 70% из-за роста числа заразившихся новым шатммом коронавируса «омикрон», говорится в сообщении пресс-службы кредитного учреждения.
«Данная мера позволит минимизировать рост заболеваемости среди сотрудников «Сбера» и членов их семей», – подчеркивается в релизе.
Перевод на дистанционный формат касается сотрудников, которые работают в офисах банка в российской столице. Подразделения «Сбера» в регионах будут принимать решения самостоятельно, в зависимости от эпидситуации.
Подчеркивается, что отделения кредитной организации продолжат работать в штатном режиме.
Напомним, накануне стало известно, что Сбербанк одним из первых начал проводить ПЦР-тестирование сотрудников на «омикрон». Первые результаты тестирования показали, что данная разновидность выявляется в среднем у 80% положительных тестов.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал работодателей по возможности перевести персонал на удаленную работу.