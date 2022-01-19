Сбер переводит на удаленку 70% сотрудников

За последние сутки в Москве было выявлено 8 795 новых случаев коронавируса. За неделю заболеваемость выросла более чем в два раза. Мэр Москвы Сергей Собянин накануне заявил, что штамм «омикрон» уже стал доминирующим в столице. Он также прогнозирует, что в связи с быстрым распространением нового штамма заболеваемость продолжит стремительно расти.