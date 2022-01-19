Сбер переводит на удаленку 70% сотрудников

Руководство Сбера приняло решение перевести на удаленный режим работы 70% сотрудников московских офисов с 20 января.
Решение связано со стремительным распространением «омикрон»-штамма коронавируса.
«Данная мера позволит минимизировать рост заболеваемости среди сотрудников Сбера и членов их семей», - объяснили в пресс-службе Сбера.
Перевод на удаленный формат не коснется сотрудников, которые работают в столичных отделениях Сбербанка. Отделения продолжат работать в штатном режиме.
Региональные подразделения Сбера будут принимать решения об ограничении числа сотрудников в офисах самостоятельно, ориентируясь на показатели заболеваемости.
За последние сутки в Москве было выявлено 8 795 новых случаев коронавируса. За неделю заболеваемость выросла более чем в два раза. Мэр Москвы Сергей Собянин накануне заявил, что штамм «омикрон» уже стал доминирующим в столице. Он также прогнозирует, что в связи с быстрым распространением нового штамма заболеваемость продолжит стремительно расти.