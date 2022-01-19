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41 минуту назад

Сбер переводит на удаленку 70% сотрудников

Руководство Сбера приняло решение перевести на удаленный режим работы 70% сотрудников московских офисов с 20 января.

Сбер переводит на удаленку 70% сотрудников
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Решение связано со стремительным распространением «омикрон»-штамма коронавируса.

«Данная мера позволит минимизировать рост заболеваемости среди сотрудников Сбера и членов их семей», - объяснили в пресс-службе Сбера.

Перевод на удаленный формат не коснется сотрудников, которые работают в столичных отделениях Сбербанка. Отделения продолжат работать в штатном режиме.

Региональные подразделения Сбера будут принимать решения об ограничении числа сотрудников в офисах самостоятельно, ориентируясь на показатели заболеваемости.

За последние сутки в Москве было выявлено 8 795 новых случаев коронавируса. За неделю заболеваемость выросла более чем в два раза. Мэр Москвы Сергей Собянин накануне заявил, что штамм «омикрон» уже стал доминирующим в столице. Он также прогнозирует, что в связи с быстрым распространением нового штамма заболеваемость продолжит стремительно расти.

Общество,Сергей Собянин,Сбербанк России,
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