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30 минут назад

В Нью-Йорке скончался театральный режиссер Евгений Арье

На 75-м году жизни в Нью-Йорке скончался российский и израильский театральный режиссер Евгений Арье. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Скончался театральный режиссер Евгений Арье
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным газеты, Арье умер от заболевания, с которым боролся с ноября прошлого года. Он не смог перенести операцию.

Арье является учеником советского театрального режиссера Георгия Товстоногова.

Умер режиссер Сергей Соловьев

В 1991 году он эмигрировал в Израиль, основав вместе с продюсером Вячеславом Мальцевым театра «Гешер». В нем в основном выступали русские артисты, однако в дальнейшем благодаря таланту основателей и громким постановкам театр из частного стал государственным и спектакли в нем шли на иврите.

Помимо этого, Арье много работал и в России, его драматические и оперные представления до сих пор показывают в Большом театре и «Современнике».

Общество,Евгений Арье,Георгий Товстоногов,Вячеслав Мальцев,Сергей Соловьев,
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