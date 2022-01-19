Скончался театральный режиссер Евгений Арье

На 75-м году жизни в Нью-Йорке скончался российский и израильский театральный режиссер Евгений Арье. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

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По данным газеты, Арье умер от заболевания, с которым боролся с ноября прошлого года. Он не смог перенести операцию.

Арье является учеником советского театрального режиссера Георгия Товстоногова.

В 1991 году он эмигрировал в Израиль, основав вместе с продюсером Вячеславом Мальцевым театра «Гешер». В нем в основном выступали русские артисты, однако в дальнейшем благодаря таланту основателей и громким постановкам театр из частного стал государственным и спектакли в нем шли на иврите.