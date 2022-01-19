Умерла актриса Екатерина Сибирякова

«Еще со студенческих лет она играла на сцене Пушкинского. Сколько было ролей, и каких! Катя была настоящая героиня - искренняя, сердечная, красивая. Каждая её роль проникала в сердца зрителей, заставляла сопереживать, думать о ней», - подчеркнули в театре.