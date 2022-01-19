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25 минут назад

Умерла актриса из «Петербургских тайн» Екатерина Сибирякова

Российская актриса Екатерина Сибирякова умерла на 50-м году жизни. Об этом сообщил Театр имени Пушкина, в котором она служила.

Умерла актриса Екатерина Сибирякова
Фото: kino-teatr.rukino-teatr.ru

По словам коллег актрисы, она скончалась скоропостижно. Причины ее смерти не уточняются.

«Еще со студенческих лет она играла на сцене Пушкинского. Сколько было ролей, и каких! Катя была настоящая героиня - искренняя, сердечная, красивая. Каждая её роль проникала в сердца зрителей, заставляла сопереживать, думать о ней», - подчеркнули в театре.

Екатерина Сибирякова окончила Школу-студию МХАТ в 1993 году и была принята в труппу Театра имени Пушкина.

Среди ее работ в кино и на телевидении - роль в короткометражном фильме «Чайка», сериалах «Петербургские тайны» и «Две судьбы».

На прошлой неделе, 14 января, скончалась актриса Анастасия Вознесенская, вдова актера Андрея Мягкова. Ей было 78 лет.

Общество,Екатерина Сибирякова,Анастасия Вознесенская,Андрей Мягков,
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