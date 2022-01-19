Генпрокуратура потребовала признать движение «Колумбайн» террористическим

Генеральная прокуратура России обратилась в Верховный суд с требованием признать движение «Колумбайн» террористическим и запретить на территории страны. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Как рассказали в РБК, Верховный суд не пояснил, что именно в иске называют движением «Колумбайн». Дело будет слушаться в закрытом режиме, так как в материалах содержится гостайна.

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Из карточки дела на сайте суда известно, что заседание по иску пройдет 2 февраля в 14:00.

Как отметил «Интерфакс», в России не раз высказывались мнения о деструктивности и угрозе данного движения и ему подобных. В Совбезе называли серьезной угрозой национальной безопасности страны «рост популярности субкультуры “Скулшутинг” или “Колумбайн” и пропаганду преступного образа жизни, в том числе субкультуры “АУЕ” (признана экстремистской и запрещена в России), через социальные сети в Интернете».

Нападения на учебные заведения в России

11 мая 2021 года Ильназ Галявиев зашел в школу в Казани с ружьем в руках и начал стрелять по ученикам, педагогам и сотрудникам заведения. В результате нападения погибли семеро школьников и две учительницы, еще 22 человека пострадали. Против молодого человека завели уголовное дело об убийстве двух и более лиц общеопасным способом.

20 сентября 2021 года Тимур Бекмансуров открыл огонь в ПГНИУ. Студент юрфака ранил из охотничьего ружья охранников, после чего зашел в один из корпусов вуза, где продолжил стрельбу. В это время учащиеся забаррикадировались в аудиториях и стали выпрыгивать из окон. В результате стрельбы шесть человек погибли, более 40 пострадали. Сам молодой человек был ранен при задержании и долгое время находился в реанимации. Ему ампутировали ногу и провели несколько операций.

Последний инцидент, связанный с нападением на учебное заведение, произошел 13 декабря 2021 года у входа в православную гимназию рядом с Введенским Владычным женским монастырем в Серпухове. Утром того дня 18-летний Владислав Струженков взорвал самодельную бомбу. В результате нападения осколочные ранения получили 10 человек, все пострадавшие — подростки. Еще несколько детей получили сотрясение головного мозга, ожоги и ушибы. При этом сам юноша рассказал силовикам, что не испытывал ненависти к религии, не подвергался травле со стороны сверстников и не конфликтовал с учителями. Он устроил взрыв, якобы потому что давно мечтал совершить массовое убийство.

Массовые убийства в школах США

В феврале 2018 года в школе Стоунмана Дугласа в Паркленде из-за стрельбы погибли 17 человек, 17 получили ранения. В начальной школе Сэнди-Хук в 2012 году погибли 26 человек. В 2007 году в Политехническом университете Вирджинии погибли 32 человека, еще 23 пострадали.