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1 час назад

РЖД объявили о переводе сотрудников на удаленку

ОАО "Российские железные дороги" переводит максимально возможное число сотрудников на удаленный режим работы из-за распространения "омикрон"-штамма коронавируса. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании.

Отмечается, что на удаленку уйдут сотрудники, "не задействованные в перевозочном процессе". В первую очередь речь идет о работниках старшего возраста, а также не вакцинированных по медицинским показаниям.

"Работаем на принципах: минимизации контактов между работниками, использования дистанционного формата; регулярной дезинфекции; обеспечения работников СИЗ и контроля их применения; сформирован кадровый резерв на случай необходимости замены заболевших специалистов", - отметили в компании.

По данным РЖД, сейчас полный курс вакцинации прошли более 88% сотрудников компании, иммунитет сформирован у 93%.

Ранее о переводе половины сотрудников на удаленный режим работы объявил Сбербанк. По словам главы компании Германа Грефа, все совещания будут проходить в виртуальном режиме.

Общество,РЖД,Сбербанк России,
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