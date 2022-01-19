Верующие отметили Крещение купанием в ледяной освященной воде. Видео

Православные христиане начали праздновать Крещение Господне в ночь со вторника на среду традиционным купанием в освященных прорубях-иораднях и купелях.

На кадрах мужчины, женщины и дети троекратно окунаются в ледяную воду и перекрещиваются в пруду у деревянной Николаевской церкви в Измайловском парке в Москве.

По всей стране было оборудовано более трех тысяч прорубей-иорданей, сообщает МЧС России.

В связи с эпидемиологической обстановкой в стране представители Русской православной церкви (РПЦ) порекомендовали россиянам отказаться от крещенских купаний. Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион призвал верующих быть осторожными и избегать массового скопления людей.

Тем не менее многие жители России окунулись в полыньи, вырубленные во льду водоемов, отметив праздник Крещения Господня который православные христиане празднуют 19 января.