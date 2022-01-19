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1 час назад

Верующие отметили Крещение купанием в ледяной освященной воде. Видео

Православные христиане начали праздновать Крещение Господне в ночь со вторника на среду традиционным купанием в освященных прорубях-иораднях и купелях.

На кадрах мужчины, женщины и дети троекратно окунаются в ледяную воду и перекрещиваются в пруду у деревянной Николаевской церкви в Измайловском парке в Москве.

По всей стране было оборудовано более трех тысяч прорубей-иорданей, сообщает МЧС России.

В связи с эпидемиологической обстановкой в стране представители Русской православной церкви (РПЦ) порекомендовали россиянам отказаться от крещенских купаний. Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион призвал верующих быть осторожными и избегать массового скопления людей.

Тем не менее многие жители России окунулись в полыньи, вырубленные во льду водоемов, отметив праздник Крещения Господня который православные христиане празднуют 19 января.

Погружение в воду проруби-иордани символизирует крещение Иисуса Христа в реке Иордан. Многие верующие считают, что искупавшись в этот день, можно очиститься от грехов.

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