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2 часа назад

Французский актер Гаспар Ульель пострадал на горнолыжном курорте

Французский актер Гаспар Ульель госпитализирован 18 января после катания на лыжах на горнолыжном курорте Розьер, передает BFMTV. Он упал и потерял сознание, причина несчастного случая неизвестна. Помощь ему оказывали спасатели и врач лыжной станции. Гаспара Ульеля пришлось вертолетом транспортировать в университетский больничный центр Гренобля. Агент актера 19 января заявил, что не будет делиться с прессой деталями произошедшего. 37-летний Гаспар Ульель играл в фильмах "Долгая помолвка", "Сен-Лоран. Стиль - это я", "Это всего лишь конец света". Также сыграл молодого Ганнибала Лектера в картине Питера Уэббера "Ганнибал: Восхождение". Женат на французской модели и певице Гаэлли Пьетри. 9 февраля 2016 года у пары родился сын.

Французский актер Гаспар Ульель пострадал на горнолыжном курорте
Фото: Газета.RuГазета.Ru
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