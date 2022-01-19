Французский актер Гаспар Ульель пострадал на горнолыжном курорте

Французский актер Гаспар Ульель госпитализирован 18 января после катания на лыжах на горнолыжном курорте Розьер, передает BFMTV. Он упал и потерял сознание, причина несчастного случая неизвестна. Помощь ему оказывали спасатели и врач лыжной станции. Гаспара Ульеля пришлось вертолетом транспортировать в университетский больничный центр Гренобля. Агент актера 19 января заявил, что не будет делиться с прессой деталями произошедшего. 37-летний Гаспар Ульель играл в фильмах "Долгая помолвка", "Сен-Лоран. Стиль - это я", "Это всего лишь конец света". Также сыграл молодого Ганнибала Лектера в картине Питера Уэббера "Ганнибал: Восхождение". Женат на французской модели и певице Гаэлли Пьетри. 9 февраля 2016 года у пары родился сын.